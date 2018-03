Pròtege Virgo Pisas. Dediche mariane nell’Archivio Musicale dell’Opera della Primaziale

PISA – Mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 16,30 è in programma il quinto appuntamento del ciclo d’incontri Pròtege Virgo Pisas.

Cattedrale e città nei novecento anni dalla consacrazione del Duomo, organizzati dall’Opera della Primaziale Pisana e dalla Società Storica Pisana. A causa dei lavori in corso nell’Auditorium G. Toniolo, l’incontro si svolgerà nell’ex-Salone degli Affreschi del Camposanto Monumentale, cui dà accesso autonomo l’ingresso recentemente riaperto sul lato occidentale, antistante la Porta del Leone.

Il tema trattato in questo incontro, dal titolo Dediche mariane nell’Archivio Musicale dell’Opera della Primaziale Pisana, scaturisce dall’appena concluso lavoro di riordino degli oltre ottomila titoli di musica conservati presso quell’Archivio, che ha permesso la riscoperta della ricca produzione musicale pisana legata al servizio liturgico della cattedrale. L’attenzione sarà puntata in particolare sulla devozione mariana. Relatrice dell’intervento Stefania Gitto, responsabile del Centro di Documentazione Musicale della Toscana.

L’incontro costituisce un’imperdibile occasione per conoscere piccoli e grandi tesori emersi tra le antiche stampe e i manoscritti musicali e, partendo dalle fonti storiche, per tracciare un primo racconto della storia, ancora in gran parte sconosciuta, della Cappella Musicale pisana.

