Proteste contro i tagli di sanità. Le dichiarazioni di Saccardi

Pisa – “Le proteste contro i tagli alla sanità sono un pretesto per mettere un cappello politico su una questione delicata e per la quale ci siamo impegnati su più livelli, dal nazionale fino al regionale con l’assessora Stefania Saccardi.

Ricordiamo che la stabilizzazione, resa possibile grazie al decreto Madia, porterà in Toscana ben 54 milioni per i rinnovi contrattuali e quindi per la stabilizzazione dei precari. Questo è possibile grazie ai conti in ordine, che ci permettono un ulteriore margine di manovra dello 0,1% sulle spese per il personale”.