Provincia di Pisa. Al via i lavori sul territorio vecchianese

VECCHIANO – In corso i lavori della Provincia di Pisa sulla SP Vicarese, ad Avane, in località Panconi.

“Sono iniziate lunedì 18 maggio le operazioni di sbanchinamento su entrambi i lati della Sp30, a seguire, già presumibilmente da domani martedì 19 maggio, partiranno le lavorazioni di asfaltatura e si viaggerà in senso unico alternato regolato da semaforo”, spiega il Sindaco Massimiliano Angori anche nella veste di Presidente della Provincia di Pisa.

“Intanto, sempre a cura della Provincia di Pisa, sono in corso le manutenzioni dei cigli della strada e cura del verde, partendo dalla frazione di Migliarino. Infine, sempre lunedì 18 maggio nella Sala Riunioni del Comune di Vecchiano si è tenuta una riunione, in base a tutte le prescrizioni di sicurezza dovute all’emergenza Covid19, per procedere alla messa a punto della variante urbanistica a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vecchiano, propedeutica alla realizzazione della Rotatoria della Baccanella. Siamo dunque al lavoro per far ripartire con efficienza le infrastrutture sul nostro territorio”, conclude il Sindaco di Vecchiano e Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori.