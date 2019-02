Provincia di Pisa. Si vota per il rinnovo del Consiglio: i candidati

PISA – Domenica 24 febbraio si terranno le elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale a Pisa. Verranno eletti dodici consiglieri e da poco sono uscite le liste dei candidati. Sono due le liste in corsa, quella di centrodestra Comunità e Territori e quella di centrosinistra Centrosinistra per la Provincia di Pisa. Le elezioni sono rivolte al corpo elettorale composto da tutti i sindaci e dai consiglieri comunali di tutti i Comuni della provincia di Pisa. La votazione avrà luogo dalle 8 alle 22 nella sede di via Nenni 30, a Pisa.

Tra i candidati del centro-destra troviamo Johann Bontà, consigliere comunale a Santa Maria a Monte; Annalisa Cammellini, consigliere comunale a Pisa con la Lega; Virginia Mancini, consigliere comunale a Pisa con Forza Italia; Giovanni Pasqualino, consigliere comunale a Pisa con la Lega; Silvia Passerai, consigliere comunale d’opposizione a Casciana Terme Lari; Fernando Profeti, consigliere comunale a Cascina. Da segnalare come il centrodestra abbia scelto di portare solo sei candidati, il minimo da regolamento.

Il Centrosinistra invece ha un numero maggiore di candidati: Dario Carmassi, sindaco di Bientina; Olivia Picchi, consigliere Pd a Pisa; Francesco Bertelli, consigliere d’opposizione a Cascina; Alessio Lari, sindaco di Buti; Sandro Cerri, sindaco di Montecatini Valdicecina; Francesco Petri, segretario e consigliere Pd a Santa Maria a Monte; Letizia Martinelli, consigliere Pd a San Miniato; Giovanni Capecchi, sindaco di Montopoli; le due consigliere comunali Pd a Vecchiano Biancamaria Coli e Sara Giannotti; Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme; Selene Caselli, consigliere Pd a Pontedera.