PSI: “Liberiamo l’aeroporto di Pisa dalla giunta Filippeschi Ghezzi Serfogli”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del PSI di Pisa.

“Filippeschi e Rossi nella gestione della vicenda aeroporto Galileo Galilei si sono mossi tenendo in considerazione più gli equilibri interni del PD. Il Piano industriale del Pisa Mover non era sostenibile visto che sembra pensato prevalentemente per portare i passeggeri da Pisa al famigerato “Binario 14” .

Il comune di Pisa ha reso meno competitivo l’aeroporto Galileo Galilei con un’ordinanza insensata che penalizza gli utenti rendendone più gravoso il loro trasferimento, costringendo i gestori dei servizi di trasporto ad usufruire di un sistema che è costato molto alla collettività e che ha mostrato subito tutti i suoi limiti.

Ora dopo che il nostro appello accorato alla giunta Filippeschi ed agli assessori Ghezzi e Serfogli, appello condiviso dai cittadini pisani e dagli operatori del settore, è andato a vuoto arriva finalmente la ovvia ed auspicata decisione di Enac che fa decadere la delibera e opportunamente riapre l’aeroporto alla città ed alla regione.

Andandosene la giunta Filippeschi oltre ad aver danneggiato l’immagine del nostro aeroporto , di cui peraltro è socio, lascia un forte deficit proveniente dalla gestione che ricadrà per anni sui cittadini pisani. È indispensabile prendere correttivi immediati concordati con tutti gli i soggetti che hanno sottoscritto il progetto del People Mover. Il P.S.I. si impegna per la prossima legislatura a:

con Aeroporti Toscani a definire un nuovo progetto che preveda ,magari con la partecipazione di tutti soggetti impegnati nella logistica all’utilizzazione del parcheggio scambiatore anche a servizio dell’aeroporto oltre che della città;

con CTT nord e ferrovie un sistema di bigliettazione unico che consenta di arrivare al duomo o a Firenze senza aggravi di costi;

con le categorie del turismo e del commercio concordare un nuovo sistema di accoglienza turistica che riveda l’attuale incentrato esclusivamente su via Pietrasantina.

Il P.S.I ritiene che quello del People Mover, come molti dei progetti Pius Pisa, è uno degli investimenti fatti senza un’adeguata valutazione sulla sua effettiva utilità e sostenibilità: Un progetto basato esclusivamente sulla disponibilità di risorse finanziarie tra l’altro in gran parte pubbliche regionali e locali.