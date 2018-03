Pubblica Assistenza, danni alla tenso-struttura

PISA – Una tromba d’aria questa mattina ha creato ingenti danni alla sede della Sezione Lungarno della pubblica assistenza e ad alcune attrezzature.

Nel grande piazzale retrostante, durante l’inaugurazione che si era svolta a Novembre scorso, era stata montata la tensostruttura che l’associazione usa in numerose occasioni tra cui l’EcoSagra dei Sapori Pisani.

A seguito la struttura era rimasta montata per fornire un ricovero ai mezzi associativi. Nella mattina una tromba d’aria ha attraversato il territorio creando danni in alcune frazioni del lungomonte e in particolare nella zona della sede.

Di fronte, sono infatti caduti due pini che costeggiano la via Calcesana e alcuni cipressi sono caduti nel vicino cimitero di Ghezzano, oltre ai danni ad alcune abitazioni private.

La tensostruttura ha subito ingenti danni che ne hanno compromesso numerose parti, tra cui i teli e alcuni montanti strutturali che si sono staccati rovinando a terra. Fortunatamente, da una prima ispezione, tutti i mezzi ricoverati sotto, una ambulanza, tre mezzi attrezzati e un’auto, nonché lo scooter del volontario che era in servizio questa mattina, sotto sono rimasti pressoché illesi. Nel pomeriggio i volontari valuteranno con più accortezza se le parti che si sono distaccate hanno creato graffi o danni alle carrozzerie ma il bilancio poteva sicuramente essere molto più negativo.

Scoperchiate anche alcune tettoie nei dintorni con numerosi detriti che si sono accumulati nel piazzale.

Nel pomeriggio, una squadra di volontari della Sezione e alcuni del gruppo Protezione Civile, andranno a smontare i resti della struttura valutando così i danni riportati.

La stima dei danni è comunque ingente così come veloce dovrà essere la risposta per rimediare alla mancanza della tensostruttura che è fondamentale per il regolare svolgimento dell’EcoSagra dei Sapori Pisani che si svolgerà a Luglio presso al sede di via Bargagna.