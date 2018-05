Pubblicate le graduatorie de l’ “L’aquilone” e “Il nido nell’albero” di Cascina

Cascina – Il Comune di Cascina informa che sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai servizi nido comunali “L’aquilone” e “Il nido nell’albero” per l’anno educativo 2018 – 2019. Gli interessati possono prenderne visione sul sito internet del Comune di Cascina (nella categoria “Scuola” cercare tra “Notizie scuola“) oppure presso la bacheca informativa degli uffici “Servizi alla persona”, in viale Comaschi n.116 (primo piano), o presso l’Ufficio relazioni con il pubblico in municipio, in via Palestro 2 .

Il Comune ricorda che non saranno inviate comunicazioni cartacee e pertanto è indispensabile verificare la propria collocazione in graduatoria provvisoria.

Eventuali opposizioni potranno essere presentate entro venerdì 8 giugno tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina. pi.it, oppure entro giovedì 7 giugno presso lo Sportello informativo degli uffici “Servizi alla Persona” in viale Comaschi 118) nei giorni di lunedì e giovedì con orario 9.00-13.00 e martedì con orario 9.00-13.00 e 15.30-17.30.