Pubblicato da Fondazione ISI il bando voucher “Retic”. Oltre 4mila euro per le imprese innovative

PISA – C’è tempo fino al 26 ottobre 2018 per presentare domanda di accesso al bando voucher “Retic” pubblicato dalla Fondazione ISI – Innovazione Sviluppo Imprenditoriale di Pisa. Si tratta di un’opportunità rivolta alle imprese innovative iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pisa e operative nella Provincia di Pisa, costituite da non oltre 24 mesi (o 36, in caso di progetti ritenuti di particolare interesse dal punto di vista dell’innovazione).

Il bando si suddivide in 2 fasi: la prima, denominata Starthon, prevede l’erogazione di servizi di assestment, formazione, accompagnamento e mentoring, per un valore complessivo di 1.350 euro, mentre nella seconda fase sarà concesso alle imprese, massimo 3, un voucher di 3mila euro a copertura delle spese di consulenza relative, per esempio, allo sviluppo del business plan e all’implementazione del business model.

La domanda di accesso al Bando dovrà essere trasmessa a Fondazione ISI all’indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) fondazione. innovazionesviluppo@legalmail. it

Per ulteriori dettagli e informazioni si consiglia di prendere visione del bando su fondazioneisi.org o direttamente al link.

Retic è il progetto europeo cofinanziato dal Programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2014-2020, che prevede la creazione di una Rete transfrontaliera tra soggetti specializzati nei servizi di pre-incubazione e incubazione (compresi i servizi di post-incubazione) di nuove imprese nel settore ICT, applicato alle filiere di nautica, turismo ed energia. Fondazione ISI – che nasce con lo scopo di promuovere l’innovazione e la creazione e sviluppo delle imprese – è uno dei partner insieme a Lucca Intec (capofila), a Promo PA Fondazione di Lucca, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, a Sardegna Ricerca di Cagliari, a Navigo Sardegna e alla Chambre de Commerce et d’Industrie Nice-Côte d’Azur.