Pubblico e privato insieme in aiuto delle famiglie bisognose. Iniziativa in collaborazione fra Comune e ConfCommercio e due aziende del settore alimentare del territorio

PISA – Enti pubblici, imprese, commercianti e associazioni di categoria hanno fatto squadra in una situazione di grave crisi economica che sta attanagliando anche Pisa e la sua provincia.

Fabrizio Fontani presidente Sib Balneari ConfCommercio Pisa

ConfCommercio Pisa insieme al Comune di Pisa hanno cercato di dare continuità all’azione di supporto e di solidarietà alle famiglie bisognose del territorio, grazie anche alla disponibilità e alla collaborazione della società Damagel, distributore nel campo della ristorazione con sede a Migliarino Pisano per conto del suo amministratore Fabio Zappi e il suo collaboratore Simone Nicolao e la Menu Srl con sede in provincia di Modena curata dall’agente di zona Cristiano Grazzini, i quali hanno permesso di poter mettere a disposizione nel giro di pochissimi giorni, un quantitativo importante di genere alimentari surgelati e a lunga conservazione per aiutare a superare le difficoltà quotidiane di molti cittadini residenti nel Comune di Pisa.

L’assessorato alle politiche sociali del Comune di Pisa nella persona della Dott. Gianna Gambaccini si farà carico della individuazione dei soggetti destinatari sulla base dei requisiti socio-economici con la collaborazione di SdS Zona Pisana e la rete di volontari per la distribuzione dei generi alimentari.

“È una iniziativa che rappresenta i valori morali ed etici che Pisa riesce sempre ad esprimere e ancor più nelle difficoltà. Restiamo convinti di poter uscire da questa triste situazione, con il coraggio e l’ottimismo ma soprattutto con un forte spirito di collaborazione – afferma Gianna Gambaccini assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa – ringrazio il Dr. Fabrizio Fontani di ConfCommercio Pisa per essersi attivato per questa iniziativa e le industrie alimentari che hanno donato generi alimentari per i cittadini pisani in difficoltà a causa di questa emergenza sanitaria che rapidamente è divenuta sociale ed economica”.



“E’ un enorme soddisfazione per me – afferma Fabrizio Fontani presidente Conflitorale e Sib Balneari ConfCommercio Pisa – aver collaborato per la riuscita di questa bella iniziativa, che sicuramente darà una mano alle tante famiglie del Comune di Pisa in difficoltà in questo periodo davvero triste per tutti e che ci auguriamo finisca nel più breve tempo possibile”