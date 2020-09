“Puliamo il Mondo” in via dei Salcetti a Nodica

VECCHIANO – Torna anche quest’anno l’appuntamento con PULIAMO IL MONDO, evento nazionale ideato da Legambiente a cui il Comune di Vecchiano aderisce da oltre 10 anni, in sinergia con la Consulta del volontariato, con le associazioni ambientaliste WWF, LIPU, Sea Shepherd e la sezione territoriale di Legambiente.

“Quest’anno la zona scelta è via dei salcetti a Nodica, la via che ospita il Centro di Raccolta, una strada spesso aggredita dall’abbandono dei rifiuti che noi rimuoveremo sabato mattina. Ma l’evento di questo anno inserisce anche un laboratorio per grandi e piccini per lasciare una traccia del passaggio dei volontari e una traccia che ricordi a tutti che il mondo va abitato con gentilezza e rispetto, che i rifiuti non vanno abbandonati“, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessora all’Ambiente Mina Canarini.

Appuntamento sabato 26 settembre alle 9 nei pressi del Centro di Raccolta in Via dei Salcetti; chi può e lo desidera può portarsi attrezzi per rimuovere i rifiuti e i guanti da lavoro.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid19: ovviamente è obbligatoria la mascherina il distanziamento fisico verrà attuato senza difficoltà, trattandosi di un evento all’aperto