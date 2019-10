Pulizia nella spiaggia libera di Marina di Vecchiano e San Vincenzo

PISA – “SalvAmare – perché non abbiamo un pianeta B”, service (così è chiamato il servizio attivo nei club Rotary e Rotaract di tutto il mondo) promosso dalla Commissione Azione Interesse Pubblico del Distretto Rotaract 2071° guidato da Daniele Ciampalini, ha organizzato in data domenica 13 ottobre 2019 una pulizia delle spiagge libere di Rimigliano a San Vincenzo (LI) e di Marina di Vecchiano (PI).

La pulizia, in collaborazione con l’associazione ambientalista Marevivo Onlus, è stata patrocinata dai Comuni di San Vincenzo e Vecchiano: più di 100 i volontari provenienti da tutta la Toscana per la mattinata ecologica, cui si sono aggiunti i numerosi passanti spronati dall’esempio dei giovani coinvolti. Tra i rifiuti trovati a San Vincenzo: cannucce, bottiglie in plastica, pezzi di vetro e alluminio, attrezzatura da spiaggia usurata, una tanica di metallo, calcinacci ma anche una ingombrante tubatura di oltre quattro metri.

Ricco anche il “bottino” pisano dove i volontari hanno altresì pulito il sentiero che attraversa la pineta fino alla bocca del fiume Serchio: circa 300 contenitori in vetro di varie dimensioni, 397 bottiglie in plastica, 179 lattine, 4 copertoni, polistirolo, una bicicletta, tanti – troppi – tappi, cannucce e mozziconi di sigarette e addirittura 41 tra scarpe e ciabatte. Presenti anche il Capitano Valerio Chessari della Capitaneria di Porto di Piombino e il Maresciallo Massimiliano Costabile della Capitaneria di Marina di Pisa che hanno accolto con grande entusiasmo l’invito dei giovani volontari. Il Rotaract ha in programma una ulteriore pulizia marittima in primavera per continuare a contribuire attivamente alla causa ecologica sul territorio.