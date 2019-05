Pusher fermato con la droga in zona stazione

PISA – Nel pomeriggio di lunedì 27 maggio, nel centro storico di Pisa, i carabinieri della locale Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto un tunisino di 21 anni, in Italia senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Invitato a fermarsi, dopo essere stato individuato in atteggiamenti sospetti in zona stazione, il predetto opponeva resistenza nel tentativo di sfuggire al controllo.

Sottoposto a perquisizione personale, lo stesso veniva trovato in possesso di una modica quantità di eroina e di un bilancino di precisione. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio direttissimo.