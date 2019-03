Putignano, verranno installate 4 telecamere in prossimità di scuole e circoscrizione

PISA – Nella zona di Putignano a Pisa, si lavora per la sicurezza, verranno installate quattro telecamere in prossimità delle scuole e circoscrizione piazza XXV Aprile e via di Putignano.

“Il quartiere è una zona calda della periferia di Pisa, spesso è preso di mira dai malfattori, per questo ringrazio il Sindaco Michele Conti e l’Assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno per il sollecito intervento, infatti Putignano è una delle prime zone periferiche in cui l’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire”, ha detto la consigliera Laura Barsotti.