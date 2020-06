Quanto costa un libro? Tre spritz!

PISA – Mettiamo che un libro costi 15 euro. L’equivalente di tre spritz, di una pizza e una birra, di un brunch domenicale. Ma sono anche 15 euro che comprendono lo sforzo creativo dell’autore, il lavoro dell’editor, del grafico, dell’ufficio marketing e commerciale.

È il prezzo finale di un prodotto culturale che è frutto di passione, investimenti e competenze. Un prodotto che regala emozioni e contribuisce alla crescita culturale dei cittadini. MdS Editore ha avuto un’idea: evidenziare l’equivalente del prezzo con un gioco grafico in quarta di copertina. 15 euro uguale alle icone di tre flûte di vino. O quelle di pizza e birra.





La copertina provocatoria di MdS

“Una piccola provocazione, un gioco, ma anche un modo di ricordare ai lettori che il prezzo di un libro non è certo eccessivo, ma alla portata di tutti – spiega Sara Ferraioli, Presidente della casa editrice pisana – gli editori indipendenti lottano quotidianamente per offrire prodotti di qualità ed in questo periodo di Covid abbiamo dovuto riorganizzarci per garantire una continuità di pubblicazione, in attesa anche di strumenti di supporto specifici dallo stato. Naturalmente non c’è alcuna contrapposizione con il piacere di un aperitivo, è solo un modo originale per sensibilizzare i lettori. D’ora in avanti, in tutte le nostre nuove uscite e nelle ristampe pubblicheremo il prezzo con accanto l’icona corrispondente. Augurandoci che i nostri lettori possano trascorrere momenti lieti con i nostri libri e, perché no, sorseggiando un buon bicchiere di vino”, conclude Sara Ferraioli.