Quarta categoria, il Pisa Sc si aggiudica il premio fair-play

PISA – Si è chiusa l’avventura del Pisa Sporting Club nel campionato di Quarta Categoria, competizione, promossa dalla F.I.G.C. in collaborazione con il C.S.I., rivolta ad atleti con disabilità intellettive, relazionali e psichiche.

La squadra guidata da Giuseppa Gerratana ha dimostrato tutto il proprio valore onorando al meglio i nostri colori nei combattutissimi derby contro Fiorentina, Livorno e Pontedera. Un’avventura bellissima che per il Pisa, ma soprattutto per i suoi appassionati calciatori, è da considerarsi soltanto all’inizio. Intanto, per questa stagione, in bacheca ci finisce un titolo sempre importante come il “Premio Fair Play”, con l’ambizione di fare sempre meglio.

Questi i nomi dei protagonisti: Davide Antonelli, Andrea Barone, Sacha Bertolini, Federico Bonfanti, Matteo Del Rosso, Marco Funaioli, Tedi Hasantaraj, Andrea Oggiano, Michele Pastondi, Riccardo Reali, Giacomo Vaglini, Lorenzo Viegi.