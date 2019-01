Quartiere San Francesco. Commercianti riuniti in assemblea al Teatro Verdi

PISA – Commercianti del quartiere di San Francesco riuniti in assemblea. L’iniziativa promossa e organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa è in programma mercoledì 23 gennaio presso il Teatro Verdi di Pisa.

Saranno coinvolti i commercianti di via San Francesco, via Palestro, piazza San Paolo all’Orto, piazza della Repubblica, piazza della Berlina, via Cavour, via delle Belle Torri, piazza Odeon e comunque tutte le vie che gravitano nella zona. All’assemblea è confermata la presenza degli assessori Paolo Pesciatini (commercio e turismo) e Massimo Dringoli (urbanistica).

Tra i temi in discussione ci sono la riqualificazione della zona, parcheggi viabilità e ztl, inziative ed eventi. “L’assemblea è aperta al contributo di tutti i commercianti, imprenditori e professionisti che operano in questa area” – ricorda il direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli: “una ottima occasione di confronto e di dialogo con la Giunta, con l’obiettivo di raggiungere il rilancio di una zona molto bella del centro storico di Pisa”.

L’assemblea è in programma mercoledì 23 gennaio alle ore 14,30 presso il Teatro Verdi di Pisa. Per maggiori informazioni, telefono 05025196.