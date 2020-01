Quasi 2.500 posti per i tifosi nerazzurri a Cremona

PISA – È attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Cremonese-Pisa in programma venerdì 31 gennaio (ore 21.00) allo Stadio “Zini”.

Alla tifoseria nerazzurra è stato riservato l’intero settore ospiti denominato “Curva Nord” (capienza 2.465 posti). I relativi tagliandi sono disponibili presso tutti i punti vendita del circuito Lis Ticket – Gruppo Ticketone al prezzo di 15 euro, comprensivo dei diritti di prevendita.

Sono previste tariffe speciali per ragazzi di età compresa tra 14 e i 18 anni (10 euro) e per gli Under 14 (5 euro); per i bambini fino a 4 anni di età l’ingresso è invece gratuito ma occorre esibire all’atto dell’accesso documento o tessera sanitaria del bambino.

Sul territorio pisano si segnala il punto vendita di Bacci Paolo (piazza San Frediano 4). Ulteriori Punti vendita in altri Comuni/Province sono ricercabili attraverso il link: https://locator.ubiest.com/storeLocator/customers/lottomatica/punti-vendita/lis/

La prevendita terminerà improrogabilmente alle ore 19.00 di giovedì 30 gennaio.