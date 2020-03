Quattro ordinanze per quarantena a San Giuliano Terme. Il sindaco Sergio Di Maio: “Firmate a scopo precauzionale per 14 persone. Non ci sono casi di Coronavirus nel nostro comune”

PISA – Rispettando la richiesta dell’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest, in accordo con la Prefettura e rispettando le norme e i protocolli dettati dal Ministero della Salute e messi in pratica dalle Regioni, ho firmato quattro ordinanze per dare il via alla misura di quarantena con sorveglianza attiva nei confronti di 14 persone residenti nel territorio comunale di San Giuliano Terme.

Si tratta di un provvedimento a scopo precauzionale a tutela di tutti i cittadini e dico con chiarezza che a San Giuliano Terme non ci sono casi di Coronavirus.

Come specificato sulle quattro ordinanze, il loro periodo di quarantena terminerà il 5, il 6, l’8 e il 10 marzo.



Queste persone non presentano problematiche di salute, sono costantemente monitorate e stanno bene. La Polizia Municipale si occuperà di verificare che la quarantena verrà rispettata.

Sulla ricerca dei contatti avuti da queste persone, preciso che il Ministero prescrive di eseguirla solo in caso di Coronavirus conclamato, non di fronte a soggetti che al momento risultano sani, come nel nostro caso.

Non verranno al momento prese altre misure. Ci atteniamo alle linee guida derivanti dalle ordinanze della Regione Toscana (in particolare la sesta, l’ultima in ordine di tempo, che riepiloga e aggiorna la situazione e i comportamenti da adottare, sia per i cittadini che per i governi locali) e condivise dalla Prefettura. Quindi le scuole rimarranno aperte e le manifestazioni potranno avere luogo: al momento, infatti, la Toscana non fa parte delle zone rosse o gialle.



Ribadisco l’invito di rimanere informati esclusivamente tramite i canali ufficiali del Ministero, della Regione e sul sito istituzionale del Comune, dove c’è una sezione dedicata.

La situazione è in costante aggiornamento e non mancheremo di tenere informata la cittadinanza.

I numeri e i contatti utili:

1500 numero telefonico di pubblica utilità istituito dal Ministero della Sanità e attivo 24 ore su 24.

800.556060, opzione 1, numero verde della Regione Toscana attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.

050.954444 Asl Toscana Nord Ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio), per chi ha avuto contatti stretti con casi accertati di Coronavirus o ha soggiornato in aree interessate dall’epidemia negli ultimi 14 giorni.