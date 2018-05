Questione maltempo. Le soluzione proposte dal Sindaco di Volterra

Volterra – Gli ultimi avvenimenti meteorologici hanno causato non pochi danni. Il sindaco di Volterra Marco Buselli mette l’appunto su alcuni provvedimenti.

«Servono interventi incisivi, su tutte le aree a rischio e su quelle più fragili, da parte dei Consorzi di Bonifica. I recenti fatti alluvionali nella piana dell’Era, hanno messo in luce nuovamente le criticità mai risolte di un reticolo idraulico da rivedere – spiega il primo cittadino – . Spero che anche la Regione, che ringrazio per la proclamazione dello stato di emergenza, attraverso il settore Difesa del Suolo stimoli i Consorzi ad un’azione più capillare e puntuale. I danni alle colture e all’allevamento nel volterrano ci sono stati. Già è difficile per le aziende agricole affrontare il quotidiano, quindi bisogna far sì che, attraverso un’attenta e costante regimazione delle acque, si possano ridurre al minimo i rischi di esondazione. Ringrazio infine il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Saline di Volterra, che, coordinati con l’elicottero proveniente da Arezzo, hanno ripristinato la sicurezza, a salvaguardia di persone e cose, nelle aree che hanno subito gli allagamenti» conclude il sindaco Buselli.