Questione stadio. Interrogazione al Sindaco Michele Conti

PISA – I consiglieri comunali Marco Biondi e Matteo Trapani, entrambi del Pd, hanno rivolto, con una apposita interrogazione al Sindaco di Pisa, Michele Conti sulla questione stadio.

“Il Comune ha ricevuto la documentazione che mancava dal privato? Il Comune ha ricevuto i pareri autorizzativi per il nuovo Stadio da i soggetti pubblici coinvolti, cioè, ad esempio, da I Vigili del Fuoco? Il Comune ha ricevuto pareri su eventuali vincoli edificatori che insistono sull’area? E quindi sula realizzazione del Progetto per il nuovo Stadio? Dopo i vari proclami del sindaco Conti e dell’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa – ha così commentato Biondi – sull’imminenza delle autorizzazioni dei lavori per il nuovo Stadio, sono ormai passati mesi senza che i cittadini non sappiano più nulla. Sia in Consiglio Comunale che nelle Commissioni Consiliare del progetto del nuovo Stadio, è stata persa ogni traccia. Noi riteniamo che l’Amministrazione comunale debba informare la cittadinanza su tutti gli sviluppali di questa opera pubblica che sta tanto a cuore ai cittadini pisani”.

“Inoltre – ha concluso Trapani – è bene capire le ricadute sul quartiere e sui residenti, comprese le previsioni delle opere complementari per la vivibilità e il miglioramento del quartiere di Porta a Lucca“.