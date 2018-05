Raccolta differenziata. Le novità di Cascina.

Mercoledì 16 maggio, presso la sala consiliare del municipio, in corso Matteotti 90 a Cascina, incontri alle ore 11, alle ore 17 e alle ore 21.

Giovedì 17 maggio, al Centro sociale Il giardino, in via Tosco romagnola 1921 a Navacchio, incontri alle ore 17 e alle ore 21.

Venerdì 18 maggio, alla sala polivalente della Misericordia, in via Risorgimento 37 a Latignano, incontri alle ore 17 e alle ore 21.

Sabato 19 maggio, al bar Gigi, in via di Lupo Parra 54 a San Prospero, incontri alle ore 17 e alle ore 21.

Lunedì 21 maggio, alla sede parrocchiale in via Berretta 82 a San Lorenzo alle Corti, incontri alle ore 17 e alle ore 21.

Martedì 22 maggio, al Circolo Arci in via Tosco Romagnola 2442 a Badia, incontri alle ore 17 e alle ore 21.

Le novità nella raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta nel territorio di Cascina sono entrate in vigore lo scorso 2 maggio, allo scopo di contenere i costi, ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati e incrementare la differenziata. Il nuovo calendario è in distribuzione presso tutte le utenze del Comune di Cascina ed è disponibile anche sul sito internet del Comune. Ecco le novità introdotte.

Due raccolte dell’organico a settimana. La raccolta del rifiuto organico avverrà il lunedì e il giovedì per tutto l’anno. Non sarà perciò più effettuata la terza raccolta dell’organico, quella che avveniva il sabato solo nei mesi estivi. Ciò permetterà un minor costo del servizio. Per rendere più agevole gestire i rifiuti organici in modo efficiente e senza disagi, sarà programmata quanto prima possibile la distribuzione a tutte le utenze domestiche del nuovo kit per la raccolta dell’organico: nuove biopattumiere areate da 10 litri (più grandi di quelle attualmente in dotazione) e relativi sacchi di carta con fondello per assorbire la frazione liquida e ridurre le maleodoranze.

Centro di raccolta aperto la domenica. Dal 2 maggio il centro di raccolta di via Campania cambia il proprio orario di apertura. Il centro sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì in orario 7-13, il martedì e il giovedì in orario 13–19, il sabato in orario 7–13 e 13:30–19:30, la domenica in orario continuato 7–19. Resta la possibilità per i residenti del Comune di Cascina di poter conferire i rifiuti anche al centro di raccolta di Putignano, in via Fiorentina, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato 7:30-19:30.

Sfalci e potature su prenotazione. Nel corso del 2018, per limitare l’utilizzo del polietilene nella raccolta di sfalci e potature, sarà possibile fare richiesta, al numero verde 800 959095, di contenitori specifici per questo particolare tipo di rifiuto. Durante la fase della distribuzione resterà comunque attivo il calendario di ritiro in vigore. Una volta raggiunte le 2mila utenze fornite dei nuovi contenitori, il servizio di raccolta sfalci e potature sarà utilizzabile gratuitamente solo tramite prenotazione al numero verde gratuito 800 959095, selezionando l’opzione 1. La prenotazione può essere effettuata anche da cellulare, a pagamento, al numero 0587 261880.