Raccolta firme dei radicali italiani su 8 proposte di legge

PISA – “In qualità di consigliere comunale del gruppo della Lega, concedo la mia disponibilità (richiesta), ad autenticare le firme, seppur alcune proposte non le condivida affatto, afferma Manuel Laurora consigliere comunale della Lega. La stessa disponibilità che avrebbero dovuto concedere anche i consiglieri comunali della precedente consiliatura riguardo il referendum comunale sulla ‘questione seconda moschea’ a Porta a Lucca. Si chiama democrazia e partecipazione (e per noi del comitato www.ilpopolodecide.org coerenza).

Per chi volesse firmare tutte e/o alcune delle 8 proposte dei radicali italiani, mi troverà venerdì 9 dalle ore 10 alle 13 (Corso Italia), lunedì 12 dalle ore 15.30 alle 18.30 (Borgo Stretto), mercoledì 14 dalle ore 10 alle 13 (mercato di via Paparelli), e venerdì 16 dalle ore 10 alle 13 (Borgo Stretto). Sarà sempre possibile firmare anche presso l’ufficio elettorale del Comune di Pisa, in via del Moro, 3 (dietro Palazzo Pretorio).”