Raduno degli Alpini e lavori urgenti di Acque SpA, le modifiche al traffico di domenica 21

PISA – In seguito alla comunicazione di Acque SpA sulla necessità di fare lavori urgenti di sostituzione di alcune valvole ammalorate, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura al traffico di via Curtatone e Montanara per la giornata di domenica 21 ottobre dalle 8 alle 20.

Via Curtatone e Montanara sarà quindi chiusa al traffico con divieto di sosta in prossimità dell’intersezione con il Lungarno. Per i residenti sarà istituito il senso unico alternato a vista nel tratto non occupato dal cantiere compresa via S. Frediano.

Domenica 21, per consentire lo svolgimento del raduno degli Alpini, sono state disposte alcune modifiche al traffico, fra cui: la chiusura di Ponte di Mezzo dalle 8.30 alle 10.30; la chiusura al traffico di Lungarno Galilei dalle 9.30 alle 10.30 eccetto veicoli in uscita dalla sosta; il divieto di transito nella corsia ovest del Ponte della Fortezza dalle 9.30 alle 10.30; chiusura al traffico di Piazza dei Cavalieri dalle 10.30 alle 11.30; chiusura al traffico di via Consoli del Mare con senso unico alternato a vista fino a via Canto del Nicchio.

In entrambi i casi sarà posizionata dall’ufficio traffico del Comune di Pisa la regolamentare segnaletica stradale.