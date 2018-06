Raffaele Ferrara, arrivano le dimissioni ufficiali del Ds

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica attraverso il proprio sito ufficiale che il Responsabile dell’Area Tecnica Raffaele Ferrara ha rassegnato, in data odierna, le proprie dimissioni.

Nell’esprimere il proprio rammarico la società vuole anche ringraziare Raffaele per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in questo intenso periodo di collaborazione per l’avvio del nuovo progetto sportivo Pisa.

“Raffaele Ferrara lascia a noi l’eredità del suo proficuo lavoro – questo il commento del Presidente Giuseppe Corrado – che ha permesso alla Società di avere oggi in organico calciatori di qualità e giovani talentuosi e di prospetto, oltre ad un settore giovanile di significativo valore su cui costruire un futuro importante e vincente. Auguriamo a Raffaele Ferrara ogni fortuna e tanti successi nel prosieguo della sua carriera“.