Raffaele Giacobbe: “La finale a Foggia l’apice della mia avventura a Pisa. Moscardelli farà la differenza”

PISA – In attesa dell’inizio del campionato di serie C, Pisanews da anche un occhiata agli ex nerazzurri ora militanti in altre squadre. E notizia di questi giorni che un ex portiere del Pisa, il giovane Angelo Raffaele Giacobbe, pisano doc, residente a Tirrenia classe 1997 abbia firmato per il Piombino, società di Eccellenza con un progetto ambizioso.

di Maurizio Ficeli

D. Ciao Raffaele,grazie per aver accettato l’invito del nostro portale,hai firmato da pochi giorni per il Piombino,come mai questa scelta?

R. “Mi è piaciuto da subito questo progetto che mi ha proposto la società del Piombino, anche perché ero alla ricerca di stimoli nuovi lontano da casa, e poi da questa società mi hanno cercato con convinzione, mi son servito corteggiato, son venuto qui, ho visto l’ambiente ed i nuovi compagni e non ho esitato a firmare”.

D. Quali sono gli obiettivi tuoi e di questo Piombino?

R. “Sono quelli di fare un campionato all’altezza del blasone e della storia di questa gloriosa società, cercando di puntare alle prime quattro posizioni della classifica per partecipare ai playoff è possibilmente salire di categoria”.

D. Vieni da un’esperienza nel Ponsacco, che annata è stata quella con i colori rossoblu?

R. “Diciamo che quella a Ponsacco è stata la mia prima esperienza in prima squadra,dove ho disputato un campionato di alto livello, acquisendo esperienza”.

D. Che ricordo porti con te dei tre anni nel Pisa, tra l’altro squadra della tua città?

R. “Belli. Sono stati tre anni nei quali ho acquisito autostima, sono stato due anni con mister Gattuso che è un allenatore che esige molta applicazione. Ma l’apice di questi miei tre anni in nerazzurro è stata indubbiamente la finale playoff allo “Zaccheria “di Foggia, nella quale ero in panchina e dove ho vissuto i momenti salienti di quella gara, la festa negli spogliatoi con i miei compagni sicuramente un ricordo che rimarrà indelebile nella mia mente, rafforzato dal fatto che sono pisano”.

D. Con quali compagni di quel periodo sei rimasto in contatto?

R. “Soprattutto con Davide Adornato, che si può dire sento quasi tutti i giorni e poi anche con Alessandro Bacci di Matteo Brunelli è rimasto un bellissimo rapporto”.

D. Il Pisa attuale hai avuto modo di seguirlo, magari a livello informativo come tifoso?

R. “Non sono informato nei dettagli, ma lo seguo perché è la squadra della mia città, il mio auspicio è che possa conquistare quel traguardo della B che noi conquistammo due anni fa. Le premesse ci sono, la società è solida”.

D. Quale potrà essere a tuo avviso il giocatore che darà una marcia in più a questo Pisa?

R. “Moscardelli farà senza dubbio la differenza perché ha un’ esperienza grandissima, lo abbiamo potuto vedere quando venne ad affrontare il Pisa con la maglia dell’Arezzo ed ora che è dalla parte del Pisa sarà determinante anche dall’alto del suo carisma”.

La foto di Giacobbe è tratta dal suo profilo Fb. Si ringrazia per la collaborazione Raffaella Bon Ufficio Stampa Piombino