Raffaele Latrofa: “Ben venga l’aumento di capienza ai playoff, ma ci devono spiegare perché è stato fatto soltanto adesso”

PISA – Duemila posti in più per le gare dei play off. Lo ha detto lunedì 7 maggio il Sindaco Marco Filippeschi.

Certamente una buona notizia per tutti i tifosi del Pisa, ma da un certo punto di vista sorprendente.

Raffaele Latrofa spiega perché: “Ben venga l’aumento di capienza dell’Arena Garibaldi in vista dei playoff, ma ci devono spiegare perché è stato fatto soltanto adesso dopo una intera stagione nella quale in settori popolari come la Curva Nord non si riusciva a trovare alcun tipo di biglietto ed era costantemente esaurita in ogni ordine di posto. Mi sorprende dunque che il Sindaco abbia deciso di assumersi adesso questa responsabilità con la firma della deroga, quando precedentemente sollecitato ha sempre dichiarato che fosse impossibile. Vado allo stadio dal 1977 e, tolti gli anni di Anconetani in cui Romeo doveva sempre fare la voce grossa per i lavori allo stadio, dal 1994 ad oggi è sempre stato un disastro, con lo stadio che è stato progressivamente lasciato a sé stesso. Situazioni del genere sono una vergogna ed è importante, dopo questo atto dovuto che doveva essere fatto prima, non perdere di vista l’obiettivo di permettere il restyling dell’Arena”.