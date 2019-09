Raffaele Latrofa: “Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Sullo stadio siamo a buon punto”

VERONA – Al termine della gara fra Chievo e Pisa arriva subito il parere dell’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa presente al “Bentegodi” che parla della partita con un accenno allo stadio.

di Maurizio Ficeli

Latrofa in veste di tifoso commenta il pareggio: “Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, è vero che eravamo andati in vantaggio per 2-0 ma poi abbiamo rischiato di perdere ma questo è un Pisa che gioca bene e continua a fare risultato e punti. Il Chievo è una squadra importante che si troverà sicuramente nella parte alta della classifica”.

Il punto sullo stadio: “Tra pochi giorni partono i 60 giorni e non vedo alcuna nube all’orizzonte, e poi toccherà al Pisa fare la sua parte, ma non ho alcun motivo per dubitarne”.