Raffaele Latrofa: “Insegnamo ai nostri figli che la mafia fa schifo”

PISA – “La mafia fa schifo! Questo l’insegnamento che ho dato ai miei figli sin da piccoli – afferma Raffaele Latrofa assessore ai lavori pubblici attraverso un post su Facebook –

Non lasciamoci trasportare in una insensata contrapposizione tra parti politiche scaturita dalla rimozione dal centro storico di Pisa, di un manufatto, indubbiamente degradato!



Non lasciamo pensare ai nostri figli che davvero, a Pisa, a seconda dell’appartenenza politica di ciascuno, si è a favore o contro la mafia. Non facciamo anche questo ennesimo errore per far allontanare definitivamente i nostri giovani dalla Politica.



L’edicola era degradata e degradante e toglieva decoro a un angolo del centro storico della nostra cittá. Chi aveva meritoriamente provato a gestirla aveva fallito.



Risultato: a quelle condizioni andava rimossa. Di mattina, pomeriggio o sera ma andava rimossa. L’edicola era un simbolo di una lotta alle mafie, condivisa, ne sono certo, dall’intera comunità pisana senza distinzione per appartenenza politica?

Bene, sostituiamola con un altro simbolo che manifesti efficacemente questo sentimento dei Pisani tutti!