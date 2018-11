Raffaele Latrofa: “Per lo stadio grandi passi avanti”

PISA – Ospite d’eccezione negli studi de “Il Nerazzurro” di Massimo Marini su GTV è stato l’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa Raffaele Latrofa, fresco reduce da un consiglio comunale riguardante la questione stadio.

di Maurizio Ficeli

Prima di entrare nel merito della questione stadio Latrofa vuol esprimere il suo parere sulla situazione attuale del calcio: “Penso che le vicende attuali del calcio abbiamo dell’incredibile, adesso siamo arrivati ad un qualcosa dove non ci sono più regole“.

Detto questo l’assessore “viene a bomba” parlando della questione stadio ed i suoi vari step: “La situazione ad oggi segna un nuovo passaggio, in quanto la variante urbanistica deve riguardare sia il piano strutturale che quello urbanistico, per dare l’attuale destinazione di uso dello stadio a Porta a Lucca, mentre ancora la previsione è quella di Ospedaletto. Inoltre insieme all’assessore Massimo Dringoli di concerto con il Pisa Sc, stiamo lavorando sui documenti anche per evitare rimpalli in modo da rendere di volta in volta partecipi i cittadini circa i vari passaggi che dovranno portare alla ristrutturazione dello stadio, alla dotazione di parcheggi ed alla sostenibilità ambientale riguardante il quartiere. Quindi ogni settimana faremo il punto della situazione. Diciamo che in pochi mesi sono stati fatti passi avanti sullo stadio e noi come comune siamo li, oltre che per la parte sportiva, anche per tutelare l’interesse pubblico che riguarda la riqualificazione del quartiere stesso. Sarà uno stadio che avrà un’acustica che non sarà sentita dai palazzi vicini, un opera dalla quale la città tutta non potrà che trarne benefici a livello strutturale e di immagine“.

Sul derby Lucchese – Pisa Latrofa parla con il cuore di gran tifoso nerazzurro quale è: “Ne ho vissuti tanti di derby con i rossoneri dal 1977 in poi, probabilmente, impegni permettendo, andrò a Lucca, speriamo di batterli, come abbiamo fatto tante volte in passato!“.