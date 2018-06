Ragazza ferita da un’elica di motoscafo a Marina di Vecchiano

PISA – Una ragazza di sedici anni è rimasta ferita al ginocchio da un’elica di un motoscafo, le sue condizioni però non destano preoccupazioni.

E’ successo oggi, domenica 17 giugno a Marina di Vecchiano ed ha visto l’intervento della Guardia Costiera.

Sul posto in codice giallo sono andati i soccorritori del 118, coadiuvati da un’ambulanza medicalizzata. Dopo l’accaduto la ragazza è tornata in spiaggia ed è poi stata accompagnata al Pronto Soccorso ma le sue condizioni per fortuna non sono gravi.