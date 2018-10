I ragazzi della Spes al laboratorio Magritte alla Blu Book

PISA – Affluenza più che incoraggiante, con visitatori entusiasti che non perdono occasione per ammirare la mostra delle opere dei ragazzi della Spes di Uliveto Terme, “Laboratorio Magritte”, alla Blu Book al Palazzo Blu di Pisa.

L’evento, andato avanti per tutto settembre, prosegue fino al 7 ottobre per riprendere, dopo una pausa invernale, dal 14 al 30 dicembre 2018. “I visitatori della Blu Book si interessano alle opere e ne restano affascinati. Noi di Agape abbiamo puntato ancora una volta sulla creatività come strumento di socializzazione ed espressione” spiega Gessica Massei, presidente della cooperativa sociale di Fornacette. “E devo dire – aggiunge – che il successo di questo evento ci conferma che la strada è giusta”.

L’iniziativa, resa nota all’evento di chiusura del laboratorio annuale di pittura, attivo dal 2012, è stata illustrata da Manuela Lombardi, docente di Discipline Pittoriche e Grafiche, per un progetto nato con la collaborazione dell’educatrice professionali Agape Maria Cristina Vannucci. Fondamentale il messaggio dei quadri esposti, un percorso di interazione, socializzazione e recupero che evidenzia anche il lavoro di conoscenza e approfondimento dei pittori del Novecento, come Escher e, appunto, Magritte, che dal 13 ottobre sarà in mostra proprio a Palazzo Blu Pisa. “Rilanciamo l’invito a visitare questa bella mostra fatto da sindaco e assessore – sottolinea ancora Massei – perché ne vale la pena per conoscere una nuova forma di creatività e in un certo senso anche i nostri ospiti, gli autori, che si mettono in gioco e rivelano capacità pittoriche e interpretative emozionanti”.