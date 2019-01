I ragazzi della struttura riabilitativa di Montalto di Fauglia ad Andalo per un torneo volley e sci

PISA – Nuova avventura per il gruppo sportivo Sole Alto della Fondazione Stella Maris. I ragazzi della struttura riabilitativa di Montalto di Fauglia sabato sono partiti e hanno raggiunto la località sciistica alpina di Andalo, per partecipare al torneo nazionale di volley e alla settimana bianca organizzato dall’Associazione nazionale Polisportive per l’Inclusione Sociale (ANPIS).

L’entusiasmo e le motivazioni sono alle stelle: un ringraziamento speciale a tutti gli operatori di Montalto che hanno collaborato affinché questa iniziativa fosse possibile e alle famiglie che hanno permesso questa splendida settimana bianca, ma soprattutto un grazie ai ragazzi fragili che nonostante tutto riescono ad avere la forza di andare in palestra e di essere felici ed emozionati come tutti ragazzi per questa nuova esperienza.