Ragazzo cade dalle spallette e finisce in ospedale

PISA – Alle ore 6.30 di domenica 8 Aprile personale dei Vvf del distaccamento della sede centrale di Pisa è intervenuta in Lungarno Galilei per un soccorso a persona con 3 automezzi e 7 unità.

Per cause in corso di accertamento un ragazzo di 25 anni di origine pisane è caduto dalla spalletta finendo sul marciapiede in cemento ed è stato soccorso dei vigili del fuoco che con tecniche speleo alpinistiche fluviali e l’autoscala ha raggiunto il ragazzo lo hanno stabilizzato e portato sulla sede stradale dove è stato preso in consegna dal personale 118 che lo ha condotto in ospedale.