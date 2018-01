Rapina il centro commerciale: arrestato

PISA – Nel pomeriggio di lunedì a Cascina presso il centro commerciale “I Borghi”, i Carabinieri della locale stazione, unitamente a personale del 6° Battaglione Toscana di Firenze, hanno arrestato un cittadino georgiano di 28 anni per il reato di rapina impropria.

Lo stesso, unitamente ad altri due complici, dopo aver forzato una vetrina, si impossessava di nove telefoni cellulari per un valore di oltre 4000 euro, dandosi a precipitosa fuga. Inseguito da un addetto alla sicurezza, lo spintonava e colpiva con violenza, opponendo resistenza anche nei confronti dei Carabinieri nel frattempo intervenuti che però riuscivano a bloccarlo. L’immediata perquisizione, oltre agli smartphone appena sottratti, ha permesso il sequestro delle chiavi alterate utilizzate per forzare l’espositore. Condotto presso la stazione di Cascina, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa, mentre proseguono le indagini finalizzate all’identificazione degli altri due complici, che sono riusciti a dileguarsi.