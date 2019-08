Raul Asencio: “Ho tanta voglia di giocare e dimostrare il mio valore”

MONTECATINI TERME – Raul Asencio l’ultimo arrivato in ordine di tempo in maniera ufficiale in casa Pisa ha realizzato il suo primo gol in una gara con la sua nuova maglia. Dopo la sgambata con il Montecatini ha rilasciato alla stampa alcune brevi dichiarazioni.

di Maurizio Ficeli

“Qui a Pisa mi sono trovato subito bene, i ragazzi mi hanno accolto benissimo. Sono altresì felice delle due stagioni precedenti ed Avellino e Benevento. Qui a Pisa però spero di giocare con più frequenza, ho tanta voglia di dimostrare il mio valore. È stata una partita utile per allenarci questa a Montecatini in vista della Coppa e del campionato”.