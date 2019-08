Re Umberto nel mirino dell’Alessandria. Si tratta per Poli e Rolando

PISA – Mentre la squadra di Mister Luca D’Angelo prosegue ad allenarsi a San Piero a Grado continuano a susseguirsi le voci riguardanti il mercato del Pisa sia in entrata che in uscita ed una riguarda il bomber Umberto Eusepi rientrato a fine stagione dal Novara che così come Cardelli non si sta allenando con il gruppo.

di Maurizio Ficeli

Secondo quanto riportato dal sito TuttomercatoWeb dopo gli interessamenti da parte di Siena, Teramo Catanzaro e Reggina pare ci sia una nuova pretendente per l’attaccante originario di Tivoli e si tratterebbe dell’Alessandria che avrebbe chiesto informazioni sul giocatore nerazzurro.

Sul fronte entrate in attesa del tesseramento di Raul Asencio la società tratta gli artici del difensore Fabrizio Poli dal Carpi dopo il secco no alla Juve Stabia. Occhi puntati su Gabriele Rolando scuola Samp e di proprietà del club blucerchiato che piace anche all’Entella.