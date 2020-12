Rebecca e Sarajò lanciano il “Calendario della Rinascita 2021”

PISA – Si chiama “Calendario della Rinascita 2021“ il lavoro portato avanti durante il lockdown da Rebecca Goetzke che oltre ad essere un preparato ingegnere, presenta eventi live e televisivi, fotomodella, indossatrice e aspirante attrice, di nazionalità statunitense, che vive e lavora da più di dieci anni in Italia e Sarajò Mariotti una modella-indossatrice che ha lavorato e lavora ancora per i marchi più prestigiosi della moda italiana e non, come Versace, Valentino, Ermanno Scervino, Michael Kors e Mariella Burani.

di Antonio Tognoli

Con questo enorme bagaglio, ha fondato la Scuola di portamento e Bon-Ton Anastacia Fashion Academy, dove insegna portamento, bon-ton e altre discipline di promozione personale.

Da sx Sarajò Mariotti e Rebecca Goetzke

Le due modelle hanno coinvolto un gruppo di professionisti e di modelle per realizzare un progetto ambizioso appunto: il “Calendario della Rinascita 2021”. “La necessità di questa iniziativa nasce dal turbamento provocato dalla situazione creatasi in seguito alla diffusione del COVID-19: distanziamento sociale, come anche i problemi economici, sociali e relazionali che esso comporta, come in particolare la situazione grave dell’aumento della violenza sulle donne, tra le mura di casa loro, proprio là dove in un momento così difficile, dovrebbero sentirsi più amate e protette“, afferma Rebecca Goetzke.

Per combattere questa sensazione di impotenza che in un primo momento assale di fronte a certi eventi, le due amiche e colleghe hanno dato vita a questo progetto con il quale poter dare un piccolo contributo psicologico, culturale e artistico in questo momento così delicato. Uno degli scopi principali di questo calendario è ricordare a tutti il no contro la violenza sulle donne, e far si che il 25 novembre non duri solo un giorno ma tutto l’anno. Le immagini di cui il calendario è composto, ciascuna accoppiata ad una frase ispirazionale di speranza in un futuro migliore, vorrebbero ricordare, mese per mese, un insieme di concetti, tanto semplici quanto troppo spesso dimenticati, molto utili come sprone per superare i momenti più difficili.

“Quotidianamente il nostro occhio corre al calendario appeso al muro per programmare le nostre giornate, e forse in quel momento siamo un po’ giù … La speranza è che in quel momento no, quella frase e quell’immagine possa risollevare lo spirito e sbloccare la libera circolazione della nostra energia positiva, aiutando ad affrontare le difficoltà della vita, un giorno per volta“, afferma Sarajo Mariotti.

L’impresa è complessa, visto il numero di persone coinvolte nel progetto, tra modelle, fotografi, videomakers, stilisti di abbigliamento e accessori, parrucchieri, truccatori e addetti marketing.

Il Comune di Pisa e la SdS hanno già accordato il Patrocinio così come il Comune di San Giuliano Terme e la Regione Toscana Il presidente della SdS Gianna Gambaccini ha presenziato alla presentazione del progetto avvenuta all’Hotel Galilei di Pisa. Rebecca e Sarajò ringraziano tutti i loro partners, che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, e anche il Presidente Stefano Tomà dell’ Artistic Development Association International, per il sostegno e per il loro patrocinio sul progetto.



STLILISTI-BIAGIO SILVESTRI Pellicceria Livorno-ANTONIA NICOLETTI di AEN69 Accessori in Pelle Pisa- CINZIA ESSE Bigiotteria Lucca- MARTINA DONZELLA di MAIDEN MARTINA Viareggio- DIAZ Sessantaquattro Abbigliamento Ponte a Egola- CAMELIA SPOSE di Chiara Ferrato Pisa



HAIR STYLE– EFFETTO DONNA di Marianna e Tiziana Pisa- Flavio Mammoletto di PARRUCCHIERE FLAVIO San Donà di Piave – Andrea Filippi di BYSTEAND Livorno



MAKE UP– BOUDOIR 31 di Lucca- NARA CALDAS NOVAIS Pisa- ELIANE BUENO DE ALMEIDA Follonica- ANTONELLA ZAMPALETTA Pisa- CHIARA BONGI Firenze



FOTOGRAFI PAOLO CATUCCI Firenze- PAOLO SVORTA Livorno- PLINIO NERI Pontedera- MAURO GIRAFFI Viareggio



VIDEOMARKERS. SIMONE BERGAMASCO Empoli- TOMMASO CHECCHI Firenze

FOTOGRAFI DI SCENA- DEVIS BENDINELLI- MARCO SIMONELLI