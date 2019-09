Rebecca Riccetti vince la finale regionale di “Un Volto per Fotomodella”

PISA – Rebecca Riccetti di Navacchio si aggiudica la finale regionale del concorso “Un Volto per Fotomodella” svoltosi nello splendido scenario del ristorante Yatch Club Repubbliche Marinare al Porto di Pisa.

Assieme a Rebecca però staccano il pass per la finale nazionale di Fiuggi in programma il 5, 6 e 7 settembre altre due ragazze pisane Alice Cignoni e Mara Modovan.

Ma come dicevamo a trionfare nella serata al Porto di Pisa è stata la numero 1 Rebecca Riccetti alta, bionda slanciata. “Il mio obiettivo è terminare gli studi, per poi intraprendere la carriera nella moda“. Idee chiare anche per Alice Cignoni di San Piero a Grado e Mara Modovan di Pisa, che hanno già trionfato nelle precedenti tappe e che diranno sicuramente la loro anche a Fiuggi rappresentando al meglio la nostra Toscana.

La serata magistralmente diretta da Alessia Aiello è stata presentata da Leonardo Ghelarducci accompagnato da Grace Ciampa.

Durante la kermesse molti flash mob dedicati all’alta moda che ha visto protagonisti stilisti di livello nazionale del calibro di Ana Cris e Noel Maggini

C’è stato spazio anche per i bambini con la sfilata di Emporio 88 che ha avuto modo di presentare alcuni capi autunnali. Il tutto coordinato dalla scuola di portamento Anastacia Fashion di Sara Jo Mariotti.

Non sono mancati i momenti di musica con le esibizioni di Francesco Pucciarelli e Chanty Style, ma soprattutto quella di Marcia Sedoc madrina del concorso con “Cacao Meravigliao” che ci ha riportato indietro nel tempo con la “Indietro Tutta” di Renzo Arbore.

“Posso dire che è stato un percorso molto lungo e faticoso, afferma Alessia Aiello titolare del concorso per la Toscana – adesso manca solo la finale nazionale di Fiuggi poi da settembre ripartiremo con il concorso del 2020 con il solito entusiasmo di sempre con date già fissate. Voglio ringraziare il Comune, gli sponsor, lo staff e tutti coloro che ci hanno aiutato in questo percorso”.

Alla serata finale di “Un Volto per Fotomodella” patrocinata dal Comune di Pisa ha partecipato l’assessore al Turismo e Commercio Paolo Pesciatini: “È stata una serata splendidamente organizzata con bellissime ragazze in uno splendido scenario come il Porto di Pisa. Dico alle ragazze di continuare così di unire lo studio alle passioni, ma di non abbandonare i loro sogni”.