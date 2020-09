Rebecca Riccetti vola in finale a Miss Reginetta d’Italia 2020. Diretta su Rete 4

PISA – Rebecca Ricetti 20 anni di Navacchio (Pisa) è una delle finaliste di Miss Reginetta d’Italia in programma questa sera sabato 5 settembre a Chianciano Terme (diretta su Rete 4, TgCom24, Class Tv Moda). Insieme a lei Daili Rodriguez 24 anni di Roma, Ambra Cerruti 21 anni di Gozzano, Giulia Barranco 23 anni di Roma.

Rebecca Riccetti è reduce dal successo lo scorso anno del concorso “Un Volto per Fotomodella Toscana”. Pochi mesi fa la modella di Navacchio ha trionfato al Bagno Vittoria nell’edizione 2020 di Miss Litorale.

Parata di ospiti in arrivo per la finale di Miss Reginetta d’Italia 2020 in programma sabato 5 settembre nella splendida location del Parco Termale di Acqua Santa a Chianciano Terme, un grande show aperto al pubblico condotto da Jo Squillo per l’incoronazione di Miss Reginetta d’Italia 2020, finalissima del concorso organizzato da Media Event e diretto da Alessio Forgetta che andrà on onda sui canali Mediaset: Rete 4, Tg com24 e su Class Tv Moda.

Tra gli ospiti, attesissima Valeria Marini, reduce dal grande successo estivo del suo singolo “Boom” prodotto da Joseba Publishing e dedicato proprio alle donne stellari! Con Valeria Marini salirà sul palcoscenico di Miss Reginetta d’Italia anche l’amata attrice Sandra Milo che nel centenario della nascita di Federico Fellini ritorna sulla location del set di “8 e 1/2”, al Parco termale di Acqua Santa di Chianciano Terme. L’attrice accompagnata dalle splendide finaliste di Miss Reginetta d’Italia omaggerà il grande regista alla mostra fotografica “Chianciano, le Terme nella magia del cinema di Fellini” realizzata in collaborazione con l’agenzia di stampa Ansa. Atteso alla finale anche il giornalista e conduttore Tiberio Timperi amatissimo dal pubblico femminile e il camaleontico attore e comico Claudio Lauretta.

I grandi ospiti della serata voteranno per l’elezione finale di Miss Reginetta d’Italia 2020, insieme alla prestigiosa giuria di qualità capitanata dal Sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti.

Le 64 splendide ragazze di età compresa tra i 14 e 27 anni proveniente dalle dure selezioni di ogni regione d’Italia, si sono sfidate in questi giorni a colpi di sorrisi per accaparrarsi i voti della giuria del celebre concorso.

L’appuntamento da non perdere con il grande show finale per l’incoronazione di Miss Reginetta d’Italia 2020. Sarà la bellissima Nicole Barbagallo 21 anni di Genova, attuale Miss Reginetta in carica, che ha vinto il titolo lo scorso anno, a consegnare l’ambita corona alla Miss più votata durante le finali.

Le serate di Miss Reginetta d’Italia sono aperte al pubblico, nel pieno rispetto delle regole anti covid – 19.