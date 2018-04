Recuperi girone A. Livorno ancora ko, il Siena balza al comando della classifica

PISA – Oggi il girone A della serie C è scesa in campo per il recupero della 28esima giornata del campionato. Ecco i risultati e la nuova classifica

Il Siena passa contro la Pro Piacenza con un gol di Santini e balza in testa alla classifica approfittando della seconda sconfitta consecutiva del Livorno che cade per mano dell’Arezzo che va in gol con l’ex Cutolo.

I risultati dei recuperi della 28esima giornata di campionato

Alessandria-Arzachena 0-0

Monza-Prato 2-1

Pro Piacenza-Siena 0-1

Viterbese-Piacenza 1-2

Arezzo-Livorno 1-0

Ore 20.30 Lucchese-Pistoiese

LA CLASSIFICA. Siena punto 61; Livorno 60; PISA 55; Viterbese 51; Carrarese 49; Monza e Alessandria 48; Piacenza 43; Giana Erminio 41; Olbia e Pontedera 39; Arzachena e Pistoiese 37; Lucchese 36; Pro Piacenza 35; Gavorrano 30; Arezzo 29, Cuneo 28; Prato 21.