Serie BKT. Reggiana – Pisa 1-0 7′ Mazzocchi

PISA – Alle ore 21 il Pisa scende in campo contro la neo promossa Reggiana al “Mapei Stadium” per il posticipo della prima giornata del campionato di serie BKT.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Rispetto alla formazione della vigilia mister D’Angelo sceglie Siega al posto di De Vitis. Davanti a Perilli in difesa spazio a Caracciolo e Varnier. A centrocampo a Gucher è affiancato Matin ed appunto Siega. Alle spalle di Vido e Marconi c’è Danilo Soddimo che festeggia peraltro il suo compleanno. La Reggiana neo promossa vincitrice dei play off del mister Fucecchiese Alvini invece schiera il 3-4-1-2. Gyamfi è preferito alla fine a Ajeti mentre il neo zelandese Kirwan prende il posto di Lunetta dato per titolare alla vigilia. Prima del match un minuto di silenzio nel ricordo dell’ex direttore di gara Daniele De Santis ucciso a Lecce insieme alla sua fidanzata.

PRIMO TEMPO. Pisa in maglia bianca, Reggiana in casacca granata. I nerazzurri approcciano meglio il match. Soddimo crea subito una buona occasione sugli sviluppi di una rimessa laterale ma viene toccato da Espeche con il corpo. Rigore. Forse sì. Ma l’arbitro non la pensa così. Ci prova anche Vido dal limite, ma la palla termina sul fondo. Alla prima occasione però è la Reggiana che passa in vantaggio con Mazzocchi. L’ex Sud Tirol servito sul filo del fuorigioco batte Perilli con un tiro forte che passa sotto le gambe al portiere nerazzurro: 1-0. La risposta del Pisa è affidata a Danilo Soddimo, che con il sinistro si accentra e con il sinistro però calcia alto sopra la traversa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

REGGIANA – PISA 1-0

REGGIANA (3-4-1-2): Cerofolini; Gyamfi, Espeche, Martinelli; Zampano, Muratore, Redrezza, Kirwan; Voltan; Zamparo, Mazzocchi. A disp. Voltolini, Libutti, Pezzella, Lorenzani, Lunetta, Cambiaghi, Gatti, Marchi. All. Massimiliano Alvini.

PISA (4-3-1-2): Perilli; Pisano, Caracciolo, Varnier, Lisi; Gucher, Marin, Siega; Soddimo; Vido, Marconi. A disp. Loria, Kucich; Belli, Birindelli, Benedetti, Masetti, Pompetti, De Vitis, Mazzitelli, Palombi, Sibilli, Masucci. All. Luca D’Angelo.

ARBITRO: Paterna della sezione di Teramo (Ass. Meli – Di Iorio). Quarto uomo Prontera

RETI: 7′ Mazzocchi (R)

NOTE: Spettatori 1.000. Angoli 3-1.

