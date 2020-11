Reggina, piena fiducia nel tecnico Toscano

PISA – La Reggina prossima avversaria del Pisa, ha piena fiducia nel suo mister, Domenico Toscano. Lo afferma la società calabrese in una nota stampa apparsa sul sito ufficiale, riguardo ad alcune notizie apparse su siti e blog sportivi on line che vedevano in bilico il tecnico calabrese.

“In merito alle notizie apparse su alcuni giornali on line, la Reggina smentisce categoricamente ogni voce possibile relativa un avvicendamento in panchina. La società ha piena fiducia nel proprio tecnico Domenico Toscano. Società, tecnico e squadra sono totalmente concentrati sul prossimo impegno di domenica sera”.