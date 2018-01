Regione Toscana e Unicoop Firenze: “Insieme al Museo e al Cinema”

PISA – Un nuovo progetto nato dalla collaborazione fra Unicoop Firenze e Regione Toscana che apre le porte a nuove opportunità culturali per i soci Coop: la novità si chiama “Insieme al museo” e prevede visite domenicali in 101 musei della Toscana, piccole e grandi collezioni, tesori da scoprire nelle domeniche dei mesi di febbraio, marzo e aprile con la possibilità di usufruire di due biglietti al prezzo di uno intero.

E non solo perché molti musei offrono anche visite guidate, omaggi, sconti al museumshop.

L’iniziativa si articola su tre mesi e in diverse province così da promuovere la conoscenza di diversi territori e di scoprire luoghi di cultura e sapere più e meno noti. A febbraio saranno coinvolti i musei delle province di Firenze, Pistoia e Prato; a marzo è la volta di Arezzo, Pisa, Siena. Si conclude ad aprile con le visite a Lucca, Massa Carrara, Livorno e Grosseto. Il progetto è realizzato in collaborazione con Regione Toscana con cui si rinnova una partnership grazie alla quale sono stati realizzati numerosi progetti e iniziative culturali e ricreative di valore: solo per citare le più recenti la Carta Grande Cinema, il progetto Under 30, i “Campus al museo” per bambini e ragazzi e, andando più indietro, il progetto Bibliocoop che vede oggi 32 biblioteche attive negli spazi soci Coop che, in collaborazione con le biblioteche locali, offrono servizio di prestito libri e un programma di attività. Incontri e corsi ricco e vario.

Info. Per maggiori informazioni sui musei aderenti e per consultare gli orari e le iniziative proposte

www.coopfirenze.it/insieme-al-museo-2-per-uno

www.regione.toscana.it/cultura/2×1

I progetti di Unicoop Firenze e Regione Toscana

UNDER 30

“Under 30.it” è il progetto di Unicoop Firenze in collaborazione con vari soggetti ed agenzie, dedicato a tutti i giovani, soci e non, fra i 18 ed 30 anni, per usufruire dell’offerta ricca e variegata di spettacoli al teatro o al cinema, concerti… ad un prezzo molto vantaggioso, riservando loro per ogni spettacolo o concerto in cartellone un numero di posti. Sul sito troverete tutte le offerte disponibili e la possibilità di prenotare il biglietto.

Stampatevi il voucher di conferma della vostra prenotazione e presentatelo alla biglietteria del teatro, dove pagherete il vostro biglietto.

CARTA GRANDE CINEMA (ottobre 2017) http://www.coopfirenze.it/prodotti/gruppi-premi/al-cinema-con-unicoop-firenze

La Carta Grande Cinema

Con 1000 punti puoi avere la Carta Coop. &Cinema che ti o re la possibilità di andare al cinema il giovedì e la domenica a prezzo ridotto, presso tutte le sale del circuito Anec-Agis Toscana aderenti all’iniziativa – www.agistoscana.it e www.coopfirenze.it

CAMPUS AL MUSEO (Natale e Pasqua) http://www.coopfirenze.it/informatori/notizie/vacanze-al-museo

In vacanza dalla scuola? Vietato annoiarsi! Proprio per tener fede a questo imperativo, alla fine del 2014 è nato Campus al Museo. Promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con Unicoop Firenze, il progetto viene attivato nei periodi di chiusura scolastica per offrire ai bambini divertimento e tanti spunti culturali- L’idea nasce con un duplice obiettivo: arricchire il servizio dei centri estivi per consentire una migliore conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa e qualificarne le attività con un’offerta culturale pensata con i musei, in modo da sviluppare le potenzialità creative, di apprendimento e di socializzazione dei bambini. Attraverso questo momento ludico le nuove generazioni possono entrare in contatto con il museo, non più inteso come luogo polveroso, ma spazio vivace dove avventurarsi in compagnia dei coetanei.