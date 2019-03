Il regista Mike Leigh al Cinema Arsenale per “Peterloo”

PISA – E’ uno dei registi europei più amati e apprezzati al mondo, da sempre capace di mettere d’accordo i gusti di critica e pubblico. Si tratta di Mike Leigh, maestro del realismo inglese, che arriverà al Cinema Arsenale di Pisa Domenica 24 Marzo per incontrare il pubblico in sala in occasione delle proiezioni in prima visione del suo ultimo film “Peterloo” alle 16.30 e 20.

Le sette candidature ai Premi Oscar, il Pardo d’oro a Locarno per “Bleak Moments”, la Palma d’oro a Cannes per “Segreti e bugie” e il Leone d’oro a Venezia per “Il segreto di Vera Drake” sono solo alcuni degli innumerevoli premi collezionati dal maestro Mike Leigh in quasi cinquant’anni di carriera nella settima arte.

In concorso all’ultima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, “Peterloo” ha per protagonista il giovane trombettiere Joseph, che sopravvive miracolosamente alla sanguinosa battaglia di Waterloo e torna a casa, a Manchester, dalla sua famiglia di umili operai. Ma un’altra battaglia si prepara da quelle parti, quella tra la cavalleria e il popolo inglese in rivolta.

Biglietti in vendita presso la cassa del Cinema Arsenale a partire da Sabato 16 Marzo alle 16.30 fino a Domenica 24, giorno dell’evento realizzato con UnipolSai Assicurazioni.