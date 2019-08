PISA – Il Pisa Sporting Club ha definito con la società cipriota Pafos la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del portiere Reinis Reinholds.

All’ormai ex portiere nerazzurro il nostro portale rivolge i migliori auspici per questa nuova avventura professionale in terra cipriota.

La foto sopra è tratta da Pisachannel.tv