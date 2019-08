Il Reparto di Oncoematologia Pediatrica in campo per il triangolare della solidarietà e delle speranza al Pisa Ovest

In campo tre squadre, i rossi che rappresentavano i “Guerrieri” in definitiva i guariti e i futuri guariti e sempre in cura, la squadra blu era formata dai dottori chiamati “Vampiri” coloro che effettuano nei controlli di routine gli esami del sangue ai pazienti e i neri che rappresentano gli “Angeli”, squadra formata da amici, fidanzati e parenti dei pazienti. Squadre miste con i campo molti dottori, dottoresse e anche pazienti.

Il triangolare di calcio a sette che si è svolto giovedì scorso al Pisa Ovest però nasce da un idea di un paziente, Andrea Baldini attualmente in cura ed è stato organizzato dalla Dott. ssa Emanuela De Marco. “In precedenza il Dott. Luca Coccoli aveva organizzato un torneo di Beach V olley ma io ero troppo scarso – dice scherzando Baldini – l’ho buttata lì ed ho proposto un triangolare di calcio a sette che grazie anche al Pisa Ovest è stato possibile organizzare. Sono in cura dal 2012 nel reparto di Oncoematologia. A quattro anni dalla malattia ho avuto una ricaduta, ma ora sto meglio in questo reparto mi sento coccolato e questi sono veramente bei momenti per noi che ci sottoponiamo spesso a controlli”.