Resistenza a pubblico ufficiale: arrestato dopo l’inseguimento

PISA – Nella serata di domenica 17 giugno a Pisa, i militari della locale Stazione Carabinieri, coadiuvati dai commilitoni della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze, hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, un gambiano di 20 anni.

Il giovane, controllato d’iniziativa dai militari subito dopo aver ceduto una dose di marijuana a una minorenne del posto, dalla Piazzetta Valerrini ha dapprima tentato una breve fuga, per disperdersi nelle vie del centro; una volta raggiunto, è stato bloccato e portato in caserma per la compiuta identificazione e gli atti di rito.

Al termine delle formalità, lo straniero è stato rimesso in libertà, in adempimento alle disposizioni di attuazione del codice e su disposizione dell’autorità giudiziaria