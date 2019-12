Responsabilità professionale ed errori in sanità: seminario a Pisa

PISA – Venerdì 13 dicembre, dalle 8.15 in poi, all’auditorium della Cassa edile, in via Ferraris 21 a Pisa (Loc. Ospedaletto), l’Azienda USL Toscana nord ovest ha organizzato il seminario “Appropriatezza e medicina difensiva in radiologia: atto medico e sistema giudiziario“.

I responsabili scientifici dell’evento sono Massimo Martelloni e Anna Valchera.

Il seminario ha quattro sessioni dedicate ai seguenti argomenti: l’errore in medicina e responsabilità professionale, l’errore in radiologia, la prevenzione e l’analisi dell’errore. Nello specifico si parlerà, tra l’altro, di risk management, di responsabilità penale del medico, della responsabilità professionale sanitaria in ambito civile, degli aspetti medico-legali della colpa grave, danno erariale, di consenso informato e comunicazione con l’utente, per concludere con presentazioni di alcuni casi di contenzioso già conclusi.