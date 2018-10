Il Reverse Sound Café riapre i battenti con il Cabaret e la grande musica disco

PISA – Tranquilli, il Reverse Sound Café è tornato, perché Reverse è sinonimo di ritorno. Il ritorno alla ribalta della cultura musicale, un rewind alle origini attraverso gli incontri, le opinioni ma soprattutto attraverso la grande musica.

Venerdi 5 Ottobre alle ore 20 riapre i battenti il locale di Via Metastasio a Ghezzano Pisa, con una grande serata. La nuova stagione invernale offrirà il mitico “Reverse Friday Night” perchè ridere di venerdì sarà “Una cosa seria” soprattutto con la comicità live di Graziano Salvadori, Andrea Magini, Gaetano Gennai e Ivan Periccioli. Un mix tra Aria Fresca, Zelig e Colorado. Un “Gran Cabaret Made in Tuscany” che si potrà gustare insieme alla cena che avrà inizio alle ore 20.30. Sarà un “The Big Opening” straordinario a cui tutti dovranno fare l’abitudine e che proseguirà con una serata disco fantastica Dj Set Riccardo Cioni Dj. Musica a 360 gradi con Andrea Andreotti e Save T. di Punto Radio. Per Info e prenotazioni chiamare il numero 3405979508.

Per saperne di più segui la nostra pagina Facebook Reverse Sound Cafè. Ricordiamo che il locale dispone anche per queste occasioni di uno spazio su prenotazione con servizio ai tavoli per festeggiare compleanni, feste di ogni genere, oltre a una zona fumatori a disposizione di tutti i clienti.