Il Reverse Sound Cafe’ torna con grandi ospiti nella notte del “Que Pisa”

PISA – Torna la mitica Reverse Friday Night con la nuova stagione invernale targata “Que Pasa “, con cena e comicità, live dj set con grandi artisti e sfilate di moda che sono le componenti fondamentali del nuovo venerdì del Reverse Sound Cafè.

Venerdi 7 Dicembre si parte alle ore 20 con la Terza edizione del “Torneo di Calcio Balilla In The Club” per poi proseguire con la serata da disco con musica 360° con Andrea Andreotti, Andy Lopez e Marco Scialpi. Animazione travolgente a cura di Regina Miami, Pazzo Pozzi e Lailque. Ingresso omaggio entro 00.30. Per Info e prenotazioni chiamare il numero 3405979508